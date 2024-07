Võimujagajail seisab ees veel üks raske vaidlus

Kristen Michal (RE), Margus Tsahkna (Eesti 200) ja Lauri Läänemets (SDE) kinnitasid eile, et laias laastus on koalitsioonilepe koos ning nüüd tuleb läbi arutada ametikohti puudutavad küsimused. Tõenäoliselt tullakse rahva ette kõikide plaanidega sel reedel, kui just koalitsioonileppe kokkupanemises mingeid komplikatsioone ei teki.

Ministrikohtade jaotumise kohta on varem väidetud, et sotsiaaldemokraadid himustavad senisest rohkem portfelle. Eesti 200 esimees Tsahkna sõnas, et need asjad tulebki nüüd omavahel kokku leppida ja leida tasakaalupunkt.