Ma pigem loodan minna heade uudistega. Olen kindel, et asi, mida ettevõtjad ootavad, on riigipoolne stabiilsus ja kindlus. Kuigi meil tuleb muutunud julgeolekuolukorras teatud maksumuudatusi, siis kindlasti on ka ettevõtjate vaates positiivne see, et kavatseme riigi kulusid kokku tõmmata ja võimalikku bürokraatiat vähendada, et seal, kus ei ole vaja riigi sekkumist, seal püüame selle ka lõpetada.