Liisa Pakostast saab justiits- ja digiminister

Muu hulgas tähendab see ka seda, et justiitsministeeriumi alla liiguvad seni MKMi haldusalas olevad ametid nagu Riigi Infosüsteemi Ameti ja Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus. Pakosta juhitud justiitsministeerium saab võrreldes senisega olema oluliselt kopsakam ja suurema vastutusega. Eesti 200-le sobib ka see, et Pakosta asendusliikmeks Riigikogus saab endine Viljandi linnapea Ando Kiviberg.

Margus Tsahkna jätkab välisministrina ja Kristina Kallas haridus- ja teadusministrina. Kuna Kallas kandideerib Eesti 200 juhiks, siis võiks ju teoretiseerida et kuna välisministri koht on justnagu tähtsam ja nähtavam, siis oleks Eesti 200 võinud teha vangerduse ja hoopis Kallase kui potentsiaalse erakonnajuhi panna välisministri kohale. Aga Kallas ise tahab olla haridusminister. Ta omal ajal üldse tuligi poliitikasse, et haridusministriks saada. Kallasel on haridusministeeriumis mitmeid suuri asju pooleli, näiteks eestikeelsele haridusele üleminek või koolivõrgu reform. Ka eelmise Kaja Kallase valitsuse kokkupanemisel oli Eesti 200 esimene nõudmine, et nemad peavad saama haridusministri koha. Kokkuvõttes tähendabki see seda, et haridusvaldkond on Kristina Kallasele nii oluline ja nüüdki lõppenud koalitsioonikõnelustel ei olnud tema vangerdamine mujale kõneväärt. Jäi nii nagu seni: Tsahkna välisminister ja Kallas haridusminister.