«Üldiselt kõik mõistavad seda, et väga rasked ja keerulised otsused on veel ees, mis me [uue koalitsioonilepinguga] kokku leppisime,» ütles Läänemets. Oluliseks pidas ta seejuures, et pensione vähendama ei hakata, samuti ei tule kärpeid valdkondades, mis seotud siseturvalisuse, riigikaitse ja haridusega (õpetajate palkadega).