VIDEO Michal: suhkrumaksu see koalitsioon ei tee

Ühest küljest saate moodustada valitsuse ja saate peaministriks aga teisalt numbrid on päris jõhkrad ja tegutsemine tuleb veel jõhkram. Mis tunded teil praegu on?



Oleme ausad, ajad on ka keerulised. Kui me vaatame laiemalt seda, et mis toimub maailmas ja geopoliitikas, siis on ju selge, et ega siis kõik riigid - isegi meie liitlased Euroopas - ja kõik poliitilised jõud ei näe ju Ukraina sõda, kui Euroopa eksistentsiaalset vabadussõda, mis tähendab seda, et me peame ise pingutama, et Eesti oleks kindlalt kaitstud ja et siin see riik ja rahvas saaks hakkama. Isegi, kui vaenlane peaks tegema eksliku valearvestuse ja vaatama peale ning kaaluma midagi - et tal ei tuleks mõtet meie meelekindlust proovile panna. Sellepärast on vaja keerulisi otsuseid, et meil on vaja rahastada neid kaitseotsuseid, mis me oleme varem teinud. Seesama 550 miljonit, millel vahepeal ei olnud katet ja uued vajadused, mis puudutavad moonahankimist ja siseturvalisust.



Kui te küsite, et mis tunne selle juures on, siis loomulikult mulle meeldiks ajastu, kus kõik elaks rahus ja meie naabrid räägiks demokraatiast ja kapitalismist. Kahjuks Eestit ei saa kaenlasse võtta ja kuskile ära kolida, niiet järelikult peame olema kindel riik, et kõik teavad seda.



Selgitage palun lahti see julgeolekumaks. Mis asi ta siis ikkagi on? Käibe- ja tulumaksu tõus või midagi muud, et ostutšekil kajastub eraldi?



Täpse disaini laiapindsele julgeolekumaksule teeb rahandusministeerium. Aga see puudutab nii käibe maksustamist - 2 protsenti käibest aastast 2025, tulumaksustamist aastast 2026 ning ettevõtete kasumi maksustamist samuti aastast 2026. Kehtib ta kuni 2028. aasta lõpuni.



See tähendab seda, et ta jaguneb üsna ühtlaselt ühiskonna peale laiali. See tähendab seda, et ühiskonna erinevad osad seda kannavad ja selle raha eest on võimalik rahastada kaitsevaldkonna ja siseturvalisuse erinevaid vajadusi, et Eesti oleks kindel riik, kindlalt kaitstud ja et siin saaks ka majandust arendada ja pere kasvatada.



Kuidas see inimesi otseselt mõjutab ja kui palju iga inimene hakkab kuus seda maksma?



Täpse arvutuse oskab iga tuludetsiili peale rahandusministeerium kirjeldada siis, kui me selle maksuni jõuame. Eks päris palju sõltub käibemaksu puhul mida sa tarbid, kui palju sa tarbid. Tulude ja ettevõtete kasumite puhul iga ettevõtte ja isiku tuludest.



Kuna see maks on selline nagu ma kirjeldasin, siis eks ta rohkem võtab ikkagi neilt absoluutsummana, kes rohkem teenivad. Aga ka käibe pealt - kui poes rohkem kulutad, siis maksad rohkem.



Mis limonaadimaksust saab?



Suhkrumaksu tegime otsuse, et see koalitsioon kehtestama ei asu. Tema ettevalmistused on küll kuskil sotsiaalvaldkonnas käinud aga leppisime kokku, et kõik erakonnad, kes lähevad valimistele küsivad 2027. aastal mandaadi mistahes uueks maksuks. See on ka osa sellest kindlusest, et me ei pea debatti pidevalt uute nurga tagant ilmuvate maksude suhtes. Ma ei välista, et tulevikus sotsiaaldekomokraadid või keegi küsib mandaadi suhkrumaksule ja 2028-2029. aastal nad seda rakendavad aga tänane kokkulepe on, et me seda rakendama ei hakka, niiet see on pandud riiulile ja ootele.



Bürokraatia vähendamine on olnud jutuks igal pressikonverentsil - näiteks keskkonnamõjude hindamist (aega - toim.) lubate vähendada poole võrra. Kuidas seda nii teha, et näiteks keskkond ei kannataks?



Meil on isegi kliimaministeeriumis, kus ma veel endiselt tööl olen sellekohane eelnõu olemas. On võimalik nii teha küll. Erinevaid tegevusi saab teha kiiremas tempos, kõiki asju ei pea sellises ulatuses tegema, kõiki samme ei pea nii pikas järjekorras tegema, osad toimingud saab ette ära teha, osad saab andmepõhiselt teha. Tegelikult on võimalused olemas ja sügisel tuleb selle kohta ka vastav dokument, mida kõik saavad hinnata. Tempo igaljuhul kasvab oluliselt.



Te pidite looma uue ministriporfelli - taristuminister. Kui palju see toob juurde majandamiskulusid, mida te tegelikult ju tahate vähendada?



Kokkuvõttes me ikkagi kärbime avalikku sektorit. Kes on käinud selles super-säästuministeeriumis see teab, et see näeb välja nagu IKEA kaubamaja oma olemuselt, et ühest toast võib tooli teise tõsta. Sisuliselt tähendab see seda, et ühe ministeeriumi erinevaid osakondi juhivad erinevad inimesed. Meil ei ole maju vaja, meil ei ole ümberkolimisi vaja korraldada. Lihtsalt küsimus kes-kellega suhtleb. See tähendab kahte-kolme inimest ministrile toeks ja ongi kõik.