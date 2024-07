ANALÜÜS Reformierakond tõi valitsusse tagasi Jürgen Ligi ja loodab luua rahu

Kristen Michali ministrivalikud näitavad selget strateegiat ja kuidas tema Reformierakonda näeb – millised on Reformierakonna probleemid, nõrkused ja tugevused. Konkreetsemalt: ministriportfellide vahetamine näitab, et Michal tahab, et rahandus- ja majandusteemad oleks Reformierakonna käes. Jürgen Ligi on rahandusminister ja Erkki Keldo majandusminister. Majandusministri portfelli saamiseks tehti ka vangerdus – Reformierakond loobus seni nende käes olnud justiitsministri kohast.

Reformierakond on ettevõtjate erakond, majandus- ning rahanduserakond, see on selle partei DNA, kelle jaoks on need valdkonnad sisuliselt olulised. Kui aga mõelda taktikaliselt ning partei mainele, siis nende nurkade alt samuti. Need Reformierakonna alustalad on viimase paari aasta jooksul rängalt murenenud. Kas Reformierakond on «korras rahanduse» erakond? Majanduskasvu erakond? Ettevõtjaid toetav erakond? Majandusteemade eeskõneleja erakond?