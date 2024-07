KESKPÄEVATUND Kristen Michali valitsus tahab tuua Reformierakonna tagasi oma lätete juurde

Suhtekorraldaja ja publitsist Põim Kama nentis, et Reformierakond soovib oma vana kuvandit tagasi ning seda näitab ka uue valitsuse ministrite valik. Eelmisest valitsusest jätkavad kaitseminister Hanno Pevkur, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja kultuuriminister Heidi Purga. Kama nentis, et ainsad uued näod Reformierakonna ministrite seas on kliimaminister Yoko Alender ja majandusminister Erkki Keldo.

Ruussaare sõnul on eelarve mõttes kõige kindlamal positsioonil, kaitseminister Hanno Pevkur ja siseminister Lauri Läänemets ja see on väga hea, et see nii on, kuna riigikaitse ja sisejulgeolek on praegu kõige tähtsamad valdkonnad. «Ma olen nõus rohkem maksu maksma, kui see raha läheb tõesti julgeolekusse,» ütles Ruussaar.