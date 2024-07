Seda sai teha siis, kui meil oli see positsioon kokku lepitud, et sotsiaaldemokraadid selle ministrikoha täita saavad, Eks ta natuke aega võttis. Ühtpidi inimene peab natuke mõtlema ja teiseks asus Vladimir Svet sel hetkel teisel pool maakera. Kauge maa tagant oli omajagu suhtlemist ja loomulikult selleks, et ta saaks erakonna juhatusega rääkida, tuli ära oodata, millal ta siia saabub. Ettepaneku tegemise aeg jäi neljapäeva-reede kanti, aga Vladimir Svetiga oleme me suhelnud, ei saa salata, oluliselt pikemat aega. Temast, kui taristuministrist sai rääkida siis, kui see meil koalitsioonis kokku lepitud oli.