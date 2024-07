Mihhail Kõlvart Vladimir Sveti ülehüppamisest: see oli valus signaal

«Erakonnale on see ebameeldiv, kui mitte öelda valus, signaal. Tema selline käik on mulle isiklikus plaanis raske. Arvasin, et ta on minuga ühes poliitilises meeskonnas,» tunnistas Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart endise keskerakondlase Vladimir Sveti poliitilist vangerdust sotsiaaldemokraatide ridadesse.