Peaminister Kristen Michal (RE) nentis, et julgeolekumaksu juurde kuuluvasse ettevõtete maksustamise plaani Reformierakond rõõmsalt ei suhtu, kuid ka häid alternatiive ei leitud. «Kui sul on alternatiiv, et sa lähed pensionite kallale, lisaks kärbetele, ja sa ei suuda osta ka kaitseväele vajaminevat moona, isegi katta seda kaitsekulu, mis on veidi juba kasvanud – veidi on küll pehmelt öeldud, 550 miljonit on see vahe, mis on katmata – siis see ei ole alternatiiv.» Ta ütles, et seda tüüpi laiapindne julgeolekumaks on siiski tähtajaline, 2028. aasta lõpuni.