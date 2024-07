Kriitika turmtule alla jäänud Vladimir Svet: kaheti mõistetavate sõnumite aeg on ammu möödas

«Krimm on Ukraina osa, mille Venemaa on kuritegelikult annekteerinud rahvusvahelise õiguse norme eirates. Olen seisukohal, et Eesti peab Ukrainat igakülgselt toetama võitluses Vene agressiooni vastu,» ütles Vladimir Svet. Ta lisas: «Olen Keskerakonnast lahkunud muu hulgas ka seepärast, et kaheti mõistetavate sõnumite aeg on ammu möödas – Ukraina territoriaalne terviklikkus ja Eesti kohus Ukrainat aidata ei ole küsimused, mida saaks kahtluse alla seada.»