Need torked olid ilmselge pilge peaministrikandidaadi pihta. Korrektne kudum sai sümboolse tähenduse 2012. aastal, kui Michal sattus Reformierakonna endise peasekretärina erakonna varjatud rahastamise skandaali ehk Silvergate’i keskmesse. Telesaates asja kohta selgitusi andes kandis Michal valget kampsunit. Toonase skandaali kohta päriti Michalilt aru ka eile. «Iga skandaal karastab, muudab inimest alandlikumaks, annab parema mõistmise elust,» kinnitas Michal, et juhtum on läbi uuritud ja lõpetatud.