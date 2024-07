Marina Kaljurand valiti Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjoni asepresidendiks

«Olen uhke ja tänulik võimaluse eest töötada komitee esimese asepresidendina. Töötasin komitees ka eelmise Euroopa Parlamendi (EP) mandaadi ajal. Pean kodanikevabaduste komiteed üheks EP olulisemaks komiteeks, sest see seisab Euroopa Liidu põhiväärtuste eest nagu demokraatia, õigusriik, inimõigused ja kodanikuvabadused. Need teemad läbivad horisontaalselt peaaegu kõiki Euroopa Liidu valdkondi, seega on ka tööpõld lai ja vastutusrikas,» ütles Kaljurand.