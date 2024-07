Riho Terras valiti Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitse alakomisjoni aseesimeheks

Isamaa erakonna aseesimees, Euroopa Parlamendi liige Riho Terras kuulub uues parlamendi koosseisus väliskomisjoni ning selle julgeoleku- ja kaitse alakomisjoni. Endise kaitseväe juhataja sõnul on väga oluline anda oma kogemustele ja teadmistele tuginev panus Ukraina abistamisse ning Euroopa sõjalise võime tõstmisse.

«Loodan julgeoleku- ja kaitsekomisjoni aseesimehena hoida parlamendis üleval nii Ukrainaga seonduvaid pakilisi küsimusi ehk relvastuse ja laskemoona tarnimist kui ka Euroopa Liidu enda valmidust kaitsega tõsisemalt tegeleda,» ütles Terras. Ta lisas: «Olen optimistlikult meelestatud, et julgeoleku- ja kaitse alakomisjonist saab mitte kõige kaugemas tulevikus täieõiguslik komisjon, sest parlamendis on ilmselgelt tarvis täispädevustega tööorganit, mis teeks koostööd sügisel ametisse astuva Euroopa Komisjoni kaitsevolinikuga.»

«Kandideerisin ka põllumajanduse- ja maaelukomisjoni, kuid sinna on tavapäraselt väga terav konkurents, sest selles valdkonnas on Euroopa Liidus väga märkimisväärne osa eelarvest ja parlamendil on põllumajanduse osas palju kaasa rääkida,» sõnas Terras.