Enim on ministrina saanud varem teenida Jürgen Ligi (RE), kes on enne uut rahandusministri portfelli olnud ministrirollis neljal korral. Hanno Pevkur (RE), kes kaitseministrina jätkab, on varem olnud lisaks kolmes erinevas ministriametis. Kõige vähem tuntud on tõenäoliselt Erkki Keldo (RE), kes alustab majandus- ja tööstusministrina ning Vladimir Svet (SDE), kes sai uue taristuministri portfelli kliimaministeeriumis. Kuigi poliitiliste tippjuhtide kogemuste hulk varieerub, on kõigil ministritel kirev poliitiline karjäär olnud.