GALERII Pevkur: Austin kinnitas pikaajalist panustamist Eesti julgeolekusse

«Kaks nädalat tagasi siinsamas NATO tippkohtumisel oli näha liitlaste ühtsust ja tugevust, mis kandub üle ka Eesti ja USA kahepoolsesse kaitsekoostöösse. Mul on väga hea meel, et kaitseminister Austin kinnitas üle Ameerika vägede pikaaegse kohalolu Eestis. Järgnevalt tuleb sõjalisel tasemel läbi arutada, kuidas täpselt lähiaastatel USA sõjaline kohalolu Eestis välja võiks näha. Meie soov on kindlasti suurendada kohapeal oleva pika ulatusega laskemoona kogust,» ütles Pevkur peale kohtumist.

Pevkuri sõnul hindab Eesti kõrgelt viimase paari aasta jooksul USA astutud strateegilisi samme, mis puudutavad Ühendriikide vägede järjepidavat rotatsioonilist kohalolekut Balti riikides ning USA vägede sidumist NATO regionaalsete kaitseplaanidega.

«Nüüd peame juba saavutatu baasil tegema täiendavaid jõupingutusi, et koos veenvalt Venemaad heidutada: seda mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. See tähendabki eelkõige kriitiliste võimete, nagu õhukaitse ja kaudtuli, kiirendatud korras arendamist ning laskemoona varude täiendamist.»

Pevkur ütles, et proovime prioriseerida ka USA rahalist julgeolekuabi järgnevateks aastateks. «Balti julgeolekuinitsiatiiv on olnud meile suureks toeks, ent arvestades Venemaa sõjalist agressiivsust, oleks vajalik leida koostöös USA Kongressiga võimalused ka selle abi suurendamiseks, et heidutus Venemaale veelgi tõhusamalt toimiks,» lisas ta.

Fookuses on kaitsekulud

Kaitseministrid arutasid ka kaitsekulude temaatikat, kus Eesti seisukoht on, et 2 protsenti ei ole uute võime-eesmärkide elluviimiseks piisav. «2025. aastal Haagis toimuvaks tippkohtumiseks peaks avama Vilniuse tippkohtumisel kinnitatud kaitsekulude kokkuleppe ning leppima kokku ambitsioonikamas sihttasemes, nagu 2,5 või 3 protsenti SKTst. Selle saavutamiseks on vaja USA tugevat juhtrolli,» lausus Pevkur.

Visiidi käigus kohtus kaitseminister Pevkur ka Kongressi esindajatekoja relvajõudude komitee esimehe Mike Rogersiga, kellega arutati Balti riikidele suunatud julgeolekuabi võimalikku suurendamist.

Vastavalt president Bideni Madridi tippkohtumisel antud lubadusele, on Eestis alates 2022. aastast USA järjepidev roteeruv kohalolek. Tapal on HIMARSi üksus ja Võrus jalaväepataljon. Rotatsioonid toetavad Eesti Kaitseväe väljaõpet ja aitavad täita võimelünki.