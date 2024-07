21. juulil lahkus Keskerakonnast endine Kesklinna ja Lasnamäe vanem Vladimir Svet ning astus Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. Need tegid talle pakkumise, millest ta ei saanud keelduda: tulla taristuministrina valitsusse. Rus.Postimees rääkis ministriga erakonnavahetuse põhjustest, suhetest keskerakondlastega, tema karjääriteest, vanadest eksimustest, aga ka perekonnast ja ellusuhtumisest.

Vladimir, alustasite oma karjääri poliitikas varakult. Nüüd olete 32-aastane ja olete juba minister. Kas te ei karda, et vanemad kamraadid poliitikas hakkavad teid väheke kiusama? Valdkond on ju siiski keeruline ja käes on kriisiaeg.