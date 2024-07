Uus valitsus andis teisipäeval riigikogu ees ametivande, aga Hanno Pevkur viibis välislähetuses ja tal jäi vanne andmata. Parlamendi ees öeldi, et kaitseministri ülesandeid täidab rahandusminister Jürgen Ligi.

«President nimetas 22. juulil ametisse 14-liikmelise valitsusse. Riigisekretäri teadaanne valitsuse ametisse astumise kohta räägib aga 23. juulist, et valitsuses on 13 liiget,» edastas Reinsalu. «Peaministri korraldusega on pandud kaitseministri asendamine rahandusminister Jürgen Ligile kuni tema vande andmiseni. Kaitseministeeriumi kodulehe järgi on kaitseminister alates 23. juulist Hanno Pevkur. Kellena siis Pevkur USAs esineb? Pressiteadete järgi kaitseministrina, kelle volitusi tal samas ei ole,» kirjutas Reinsalu.

«See ei ole formalism, sellistes asjades on juriidiline selgus vältimatu tingimus. Küsimus puudutab just kaitseministrit, kelle volitustes seoses tema riigikaitseliste pädevustega peab olema täielik selgus,» jätkas Reinsalu. «Siin ei ole lubatav arusaamatu käsuliini mõranemine: paberite järgi on ametisse astunud valitsus kas 13- või 14-liikmeline, kaitseministri ülesandeid täidab samal ajal Ligi ja USAs kaitseministri rollis esinev ja ministeeriumi teateid saatev Pevkur.»

Reinsalu uuris edasi. «Täna külastab Eestit UK kaitseminister. Kellega ta kohtub, kas volitusi mitteomava Pevkuri või ametisse mitteastunud kaitseministri kt Ligiga?»

Reinsalu märgib, et Eestis on ka varem juhtunud, et mõni minister ei ole saanud õigel ajal uue valitsusega liituda. Reinsalu peab silmas seda, kui 2014. aastal astus ametisse Taavi Rõivase valitsus, siis justiitsminister Andres Anvelt täitis esialgu, umbes nädala jagu, ka põllumajandusministri ülesandeid, sest europarlamendi saadikuna töötav tulevane põllumajandusminister Ivari Padar ei saanud anda koos teiste ministritega ametivannet ja tegi seda hiljem.

«Praegune olukord on arusaamatu segadus. Kes on praegu volitusi omav kaitseminister? Mis volitustega tegutses Hanno Pevkur USAs?» küsib opositsioonilise Isamaa juht.

Riigikogu esimees Lauri Hussar teatas, et kutsus 39 saadiku ettepanekul järgmiseks esmaspäevaks kokku riigikogu erakorralise istungjärgu, mille päevakorras on kaitseminister Hanno Pevkuri ametivanne.