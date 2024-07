ANALÜÜS Uue valitsuse kärpeplaan on bluff

Kuigi koalitsioonileppes lepiti kokku, et kolme aastaga kärbivad ministeeriumid oma valdkondadest kümme protsenti, on selle täitumise tõenäosus väga väike. Mitte et kärpimise eesmärk poleks siiras ja seda üldse ei üritataks, vaid sellepärast, et see on lootusetult raske.