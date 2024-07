Tema sõnul peab Kristen Michali juhitud valitsus ennast positiivselt tõestama selleks, et toetus peaministrile või valitsuskoalitsioonile märgatavalt kosuma hakkaks. «Eelmiselt valitsuselt saadud pärand nii maine kui ka riigivalitsemise olukorra osas on aga pigem raske koorem, mida kanda. Heakskiit peaministri ja valitsuse tegevusele oli viimase aasta aja jooksul üldiselt väga madal ning valijate erakondlikud eelistused on hetkel väga erinevad võrreldes erakondade võimujaotusega riigikogus,» rääkis Mölder.

Samuti on tema sõnul eelnevad küsitlused näidanud, et Michal ei olnud võrreldes näiteks Hanno Pevkuriga valijate jaoks kindlasti mitte selgelt kõige eelistatum valik. «Samuti on näha, et uus peaminister ei ole ametisse astudes kindlasti saanud kriitikavaba algusperioodi, et oma uude ametisse sisse elada. See kõik on uuele peaministrile keeruline stardipositsioon, eriti arvestades seda, et riigivalitsemises tuleb teha põhimõttelisi ja raskeid otsuseid,» ütles Mölder.