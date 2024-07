GALERII Karis rõhutas Pariisis noorte liikumisaktiivsuse suurendamise tähtsust

«Kehaline passiivsus on oht mitte ainult füüsilisele ja vaimsele tervisele, vaid ka akadeemilisele edule,» ütles Eesti riigipea. «Järgmisele põlvkonnale tervislikuma tee sillutamine nõuab meilt pühendumist ja valdkondadevahelist koordineeritud koostööd juba täna,» ütles ta.

Eesti presidendi sõnul peavad tervist tugevdavat liikumisharrastust toetama nii kodu kui ka koolikeskkond, huviharidus ja spordikorraldus ning tervishoiusüsteem. «Julgustan kõiki osapooli tegema koostööd ühise eesmärgi nimel, et toetada igati laste ja noorte liikumisaktiivsust ja tervist,» rõhutas Karis.

Spordi ja säästva arengu kokkulepe

Samuti räägiti Eesti ja Prantsusmaa headest suhetest ning nende süvendamise võimalustest senisest veelgi enam ka kultuuri vallas. Riigipea tõdes, et Eesti kultuur on läbi ajaloo saanud mõjutusi Prantsuse kultuurist, kultuurisuundadest ja seal tegutsenud loomeinimestest. «Nii oleme ühine osa Euroopa rikkast kultuuripärandist, mille kinnitus on ka olümpiamängud,» ütles Karis.