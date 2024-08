Koolid suure sammu künnisel: eestikeelse õppe suurimad väljakutsed polegi klassiruumis

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonijuht Mari Annus tähendas, et suurim väljakutse on see, et nii eesti kui muu emakeelega lapsed kohaneksid uues keskkonnas. Selleks tuleb ministeeriumil ja koolidel tähelepanu pöörata laste ja nende vanemate toetamisele ning nõustamisele.