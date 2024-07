Opositsioon heidab Svetil ette tema 2018. aastal väljaandele Vetšjorka antud intervjuud. «Ma ei taha seda öelda, sest olukord on palju keerulisem ja seda ei saa kirjeldada fraasiga «Krimm on selle oma» või «Krimm on kellegi teise oma»,» ütles Svet 2018. aastal väljaandele Vetšjorka. Pärast taristuministriks saamist on Svet öelnud, et peab Krimmi Ukraina osaks.

Ta nentis, et Svet leidis toona, et Krimmi elanike enamus tahtvat elada Venemaa koosseisus, Nõukogude Liit lagunes valesti ja oleks pidanud tegema piirialade rahvahääletused – ilmselt siis Venemaa koosseisu asjus. Svet on öelnud, et Krimm on faktiliselt Venemaa osa ja see pole mustvalge küsimus. «Need on uue valitsuse liikme seisukohad, mida ta on esitanud venekeelsele meediale,» ütles Reinsalu.