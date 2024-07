Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et viimane nädal toetusprotsentides suurt muutust ei toonud. «Sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond on juba nädalaid sisuliselt võrdse toetusega. Samas on vaikselt näha, et kaalukausid on kaldumas sotsiaaldemokraatide kasuks. Nende nelja nädala keskmine toetus on kõrgem ning viimased nädalased tulemused on sotsidele samuti näidanud kõrgemat toetust kui Reformierakonnale,» rääkis Mölder.

Tema sõnul on avalikkus peaministri vahetuse ning koalitsiooni uued poliitilised prioriteedid vastu võtnud pigem kriitikaga. «Ei ole näha, et Kaja Kallase juhtimisel tekkinud negatiivne foon valitsuse tegevuse ümber oleks hakanud hajuma või et uus peaminister oleks toonud siin leevendust. Kui keegi on peaministri vahetusest ja valitsuse värskendatud poliitilisest suunast kasu saanud, siis on need olnud sotsiaaldemokraadid. Nende kandepind valijaskonnas on hetkel tugevam, kui ta ammu on olnud,» rääkis Mölder.