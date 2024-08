«Neljaharulise ehatähe sära meenutab õhtu hakul elu igavest ringkäiku, milles osalevad ka hõimud, tsivilisatsioonid ja rahvused: loojangule järgneb alati uus tõus, kaotustele järgneb uus ärkamisaeg. Ehatähe vilkudes kangastub eesti naine, kelle hool ja esiemade tarkus on säilitanud hõimu järjepidevust üle ajastute. Hommiku tulekut kuulutava koidutähe tippudest moodustub neli mõõgatera, meenutades meie esivanemate võitlust Eesti vabaduse eest läbi karmide katsumuste ja kõikide sõdade. Paljastatud mõõgad on alati valmis kodumaad ükskõik mis ilmakaarest tuleva võõra väe eest kaitsma, kuni vapper ja vahva eesti veri tuksub koidutähena eesti mehe selges silmavaates. Mõõkade taustal on nelja ristuva kiirega põhjatäht, mis muutuste keskel teejuhina hoiab alati meeles kodupaika, kuhu öine rändaja ja meresõitja naaseb. Meile hoiab ta ühtlasi silme ees ülimat eesmärki: eesti rahvuse, maa ja riigi kestmist üle aegade, mille kõikides tulevastes sugupõlvedes pärivad eesti lapsed. Tähtede ühinemisel moodustub kaheksa valget kiirtevihku: kaheksa muinasmaakonda on uuesti ühendanud jõud, eelkäijad kõikidest ajastutest seisavad vaimus meie kõrval. Taevas sätendab erk täht, valgustades noore ja värskena eestlaste teed tulevikku,» selgitas Kaalep.