ANALÜÜS Kuidas Eesti sai keset kriise kiireima pensionitõusu

See oli lühikese aja jooksul juba teine erakorraline pensionitõus. Aasta varem oli Ratase valitsus tõstnud pensioneid seitsme euro võrra. Täna mäletavad seda vähesed, aga Ratas sai seitsmeeurose tõusu eest vastu päid ja jalgu ning loomulikult sellepärast, et tõus nii väike oli. Toonane opositsiooniliider Kaja Kallas (RE) kirjutas septembris 2019 sotsiaalmeedias: «Erakorraline pensionitõus seitse eurot kuus on valijate üle irvitamine.»