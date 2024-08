Perling: valitsusel ei ole 100 päeva aega kohaneda

«Esiteks on olukord meie majanduse ja seega kogu riigi tuleviku vaates ülimalt tõsine. Teiseks jätkab ju samade koalitsioonipartnerite valitsus, seega teadmised ja plaanid peaks neil olemas olema juba pikka aega. Kolmandaks: kõige tõsisem teemade ring, mis on seotud majanduse ja rahandusega, on ju rahandusministri rolli kaudu olnud sama erakonna ehk Reformierakonna käes üle kolme aasta,» kirjutas Perling. Ta lisas: «Ometi on enam kui üllatav see rabedus, millega on alustatud.»