Kliimaministeerium soovib lüüa mitu kärbest ühe hoobiga

Esimeses küsimuses on kliimaministeerium konkreetne. «Kohe läheme koos ettevõtjatega edasi tehnoloogia arendamise teekaartide koostamisega, et avaliku ja erasektori koostöö täpsemalt paika panna,» teatas kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets eile pärast eelnõu kooskõlastusringile saatmist sotsiaalmeedias. «Esimene fookus on CO₂-vabad kütused, puidukeemia, materjalide ringlussevõtt, elektritranspordi taristu, laevade ümberehituskeskus, süsiniku kinnipüüdmine, ladustamine ja taaskasutamine, väiksem jalajälg ehituses.»