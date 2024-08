Üheks märksõnaks on ka ELi raha kiirem kasutamine. «Siin on käinud debatt, et kas Rail Balticut on vaja. Olgu meenutatud, et Rail Balticu puhul tuleb raha maksudena tagasi ja annab parema ühenduse,» selgitas Michal.

Millest koosneb julgeolekumaks?

Michali sõnul on põhiline löögisuund julgeoleku kindlustamine ning sellesse tuleb ka kõige rohkem panustada.

«Kui me soovime osta juurde moona ja kaitsevägi on hinnanud ümber oma vajadusi, siis me peame olema kindel riik. Lai julgeolekumaks on olemuselt kogu ühiskonda kattev. Ta puudutab kõiki. See puudutab inimesi esimesest eurost tulumaksuga, tarbimise läbi käibemaksuga ja ettevõtteid ka, kus me maksustame kasumeid. See on tähtajaline. Sellega koos käib avalikus sektoris kärbe, mis on kümme protsenti,» rääkis Michal.

«See on tähtajaline ja koos kärbetega!» rõhutas ta. Ta kinnitas, et julgeolekumaks tagab julgeoleku – selle sees on laskemoona ostmine, piiri kindlustamine ja droonimüüri rajamine. «Julgeolekumaksus ei ole nice-to-have-oste,» rõhutas Michal.

Michal: automaks on pigem varamaks

«Automaksudebatti on ühiskonnas pikalt peetud. Mina olen olnud mõõdukalt kriitiline, sest mina tõrgun seda nimetamast keskkonnamaksuks, sest ta on minu arvates ikkagi varamaks. Aga selle eesmärk on katta näiteks kasvavaid tervishoiu- ja hariduskulutusi. Me katame riigi baasvajadusi,» ütles Michal.

«Loomulikult oleks hea, kui me saaksime läbi selle ka teedeehitusse panustada,» lisas ta.