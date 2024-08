Sõnasõja ajendiks oli Konsi postitus , kus ta viitas, et reformierakond on hüljanud parteina majanduse ning asendanud selle kliimateemaga, kasvatades woke-partei kuvandit. Lisaks sõnas Kons, et populaarsust kaotav reformierakond on asunud kliimaküsimustes ühiskonda teadlikult polariseerima ja õhutama uut kultuurisõda.

Tarmo Jüristo sõnas Postimehele, et see pani ta kulmu kergitama. «See on argumentatiivne liin, mida on USAs Trump, Euroopas AfD ja EKRE ja teised paremäärmuslikud erakonnad kasutanud,» sõnas Jüristo. Tema sõnul on küsimused majanduse ja kliima kompromissidest Euroopas legitiimse debati osa: arvamused on enam kas majanduse või kliima poolel, võttes erinevaid lähenemisi arvesse. Kuid Jüristo sõnul võib valijaid tõrjuda see, kui kliimateemad kultuurisõja osaks tembeldada.