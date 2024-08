Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et kuigi peaminister vahetus, ei ole valijad siiski valitsuse tööga valdavalt rahul. «65 protsenti valijatest leiab, et valitsus teeb oma tööd halvasti. See tagab Isamaale kui enamike valijate jaoks ainsale aktsepteeritavale opositsioonierakonnale väga tugeva kandepinna,» rääkis Mölder.

Tema sõnul on valijad Reformierakonna peaministri Kristen Michali suhtes suuresti veel äraootaval seisukohal - enam kui pooled ei oska tema tegevusele veel hinnangut anda. «Ja ilmselt just seetõttu me ei näe ka seda, et oravad oleksid peaministri vahetusest toetuse mõttes võitnud. Nii kaua, kui valijate seisukoht valitsuse kui terviku suhtes on aga väga negatiivne, on ilmselt vähetõenäoline, et nad ka peaministri tegevuse lõppkokkuvõttes heaks kiidavad,» ütles Mölder.