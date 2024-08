REITINGUD Sotsid haarasid kenakese osa populaarsuse pirukast

Kuigi Isamaa toetus on viimase MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös läbi viidud küsitluse järgi juuli esimesest poolest langenud 1,1 protsendipunkti võrra, on erakond siiski kindlalt liidrikohal. Hetkel toetab Isamaad 29,9 protsenti vastanutest.

Hoolimata sellest, et Isamaa ja sotside vahel püsib vahe suurena, on viimased stabiilselt toetust kasvatanud. Kui 2019. aastal langes SDE reiting periooditi seitsme protsendini ja 2021. aasta märtsikuises küsitluses kuue protsendini, siis viimastel aastatel on reiting hakanud tõusma. Praegu toetab sotse 17,4 protsenti vastanutest, nädala eest oli toetus 16,8 protsenti. Siiski ei saa öelda, et praegune tulemus on sotside tipp, sest aastal 2012 ulatus erakonna reiting tervelt 30 protsendini.