Jüri Raidla: suurim probleem on valitsemise kvaliteet

Postimees küsis riigiõiguse ja meie põhiseaduse asjatundjatelt, kas seadus tuleks ära muuta, et see ei osutuks riigi toimimisel suureks takistuseks.

Põhiseaduse Assamblee liige, advokaat ja riigiõigusteadlane Jüri Raidla ütles, et konkreetne näide ei saa anda alust valitsuste vahetumise regulatsiooni muutmisele. «See on üks riigiõiguslikest protseduuridest, mis on ühelt poolt regulatiivsed, teisalt aga loovad valitsemise praktikat ja traditsioone. Viimaste puhul on stabiilsus erakordselt tähtis,» nentis Raidla. «Nii põhiseadus kui ka vabariigi valitsuse regulatsioonid valitsuse tagasiastumise ja uue ametisse astumise puhul on hästi välja kukkunud ja tegelikult ka toimivad.»