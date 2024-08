Avalikuks tulnud kirjavahetusest regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse (KOV) vahel viitas ministeeriumi ametnik, et KOVi tulubaasi suurendamiseks on plaanis välja pakkuda ummikumaks, mistõttu paluti KOVilt andmeid liiklustiheduse kohta, et esmaseid arvutusi teha. Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartmani (SDE) sõnul algatas kirjavahetuse KOV.