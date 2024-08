Peaminister Kristen Michal on esimesel välisvisiidil

«Mul on hea meel, et minu esimene välisvisiit toimub just Helsingis. Euroopa Liidu ja NATO piiririikidena jagame Soomega samu väljakutseid, mis teeb meievahelised sõprussuhted ja tugeva koostöö äärmiselt oluliseks,» ütles Michal. Ta lisas: «Jätkame mõlemad vankumatult Ukraina toetamist, kuid tegeleme põhjalikult ka enda julgeoleku kindlustamise ja kaitsekoostööga.»

Peaminister lausus, et oluline on seada ühiseid eesmärke ka majanduses. «Soome on meie suurim kaubanduspartner, mistõttu mõjutab sealsetel turgudel toimuv oluliselt ka meid ja vastupidi. Peame töötama selle nimel, et soodustada tööstuste omavahelist koostööd ja meelitada regiooni uusi investeeringuid,» sõnas ta.