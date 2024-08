Erakondade reitingud: Isamaa on viimastel nädalatel toetust kaotanud

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase nelja nädalaga langenud 2 protsendipunkti võrra. Teisel kohal oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,5 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus ei ole viimastel nädalatel oluliselt muutunud.

Esikolmikule järgnevad EKRE toetusega 12,9 protsenti ja Keskerakond 12,6 protsenti, Parempoolsed 5,1 protsenti ning Eesti 200 toetus on 3 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 37,7 protsenti ning opositsioonierakondi 54,5 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et toetustabeli tipus oleva Isamaa reiting on sel nädalal langenud alla 30 protsendi.

«Nende lähiaja toetuse tipp oli juuli keskel ning pärast seda toimunud toetuse vähenemine on ilmselt suuresti toimunud tänu sellele, et paljud Isamaa toetajad, kes tulid nende selja taha EP valimiste ajaks, on tagasi liikunud eelistuseta valijate hulka. Eelistuseta valijate osakaal valijaskonnas on viimasel ajal kõige enam peegeldanud just Isamaa valijate liikumist,» märkis ta.