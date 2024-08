«Hiljutine valitsuse vahetus ei toonud kaasa pikalt oodatud pööret parema ja edukama Eesti suunas. Vastupidi, uus koalitsioonileping on veenev asitõend sellest, kuidas kolm liberaalset valitsuserakonda on tõuganud Eesti allakäiguspiraali, mille lõpus ootab ees ühiskondlik-majanduslik kollaps,» märkisid Kõlvart ja Madison.

«Peame kahetsusega tõdema, et Eesti opositsioonierakondadel on nappinud jõudu, et võimuliidu poliitikale kätt ette panna. Ühelt poolt on riigikogu juhatus suutnud opositsiooni viimase aasta jooksul peaaegu tasalülitada, teisalt on opositsioonileeris toimunud killustumine. Kahjuks on ka mitmed erakonda vahetanud poliitikud koalitsioonile jõudu juurde andnud – võim tõmbab enda poole lühiajalist omakasu taga ajavaid inimesi,» märkisid Madison ja Kõlvart.