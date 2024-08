Ettevõtte tulu avansiline maksustamine tekitab ettevõtjates ärevust

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et tulekul ei ole mitte päris ettevõtte tulumaks, süsteem jääb ikka samaks, lisandub aga tähtajalise julgeolekumaksu komponent.

Kuna olemasolevatele maksudele on juba niigi vinti peale keeratud, on valitsus uue maksuallikana lauale toonud ettevõtete tulu, mis on ettevõtjad ja nende raamatupidajad ärevile ajanud, kuid selgitusi antakse esialgu vaid näpuotsaga.