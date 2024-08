Kaks endist ministrit liitusid hiljuti loodud parteiga

Eesti piirivalve ülesehitaja ning piirivalveameti esimene peadirektor Andrus Öövel valiti 1995. aastal riigikogusse. Aastatel 1995−99 juhtis ta Tiit Vähi valitsuses kaitseministeeriumi. Ööveli järjest kaitseministriks oldud aeg – 4 aastat ja 6 päeva – on siiani taasiseseisvumisaja kaitseministrite ametiaegadest pikim.

«Usun, et mõistlikud inimesed on kogunenud korraldama protsesse mõistusepäraselt. Kui me ei lase aru selgel ojal rannaliiva või rabamätaste vahele kinni joosta, saame olema kaalukas rollis,» ütles Öövel.