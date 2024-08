Vastastikuste hagide pendeldamise algpunkt on 7. novembril 2018 ilmunud artikkel uudisteportaalis Baltnews. Degtjarenko ütles seal Arhipovi kohta laused, mille viimane leidis olevat valed ja teda diskrediteerivad: «Maardus õitseb jätkuvalt onupojapoliitika, kõik «soojad» kohad jagatakse sugulaste ja lähikondlaste vahel, samal ajal oma ala professionaale lastakse massiliselt lahti.» Ühtlasi avaldas Degtjarenko arvamust, et Arhipovi koht on kohtupingis, ja kahtlustas teda ametiseisundi kuritarvitamises.