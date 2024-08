«Tegu on suure julgeolekuriskiga meile kõigile,» ütles Tsahkna. «Me peame jätkama sõja hinna tõstmist Venemaale ja Venemaa rahvusvahelist isoleerimist senikaua, kuni kestab agressioon Ukrainas, mitte muutma selle kodanikele lihtsamaks sisenemist vabasse ja demokraatlikku maailma, et nad saaksid nautida kõike seda, mida nad Ukrainalt võtta üritavad.»

Juuli alguses laiendas Ungari valitsus nende riikide ringi, kust saab lihtsustatud korras tööjõudu sisse tuua. Lihtsustatud korras on Ungarisse lubatud tulla kaheksast ELi välisest riigist, need on: Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina, Venemaa ja Valgevene. Nende riikide kodanikel on võimalik vabalt siseneda ka teistesse Schengeni viisaruumi riikidesse.