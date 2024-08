Peeter Ernits ja Hasso Uuetoa liitusid ERK-ga

Erakonna esimees Henn Põlluaas rõõmustas uute tulijate üle: «Mul on väga hea meel, et kaks sellist ühiskonnas kõrgelt hinnatud inimest otsustasid meiega liituda. Nad on erakonnale oluliseks täienduseks ja toovad lisaks kogemustele ja elutarkusele juurde ka erialaseid kompetentse ja teadmisi.»