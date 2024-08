Eelistatuim peaministrikandidaat on Urmas Reinsalu (Isamaa), kes on sellel positsioonil kümnendat kuud järjest - augustis toetas Reinsalu 27 protsenti vastajatest. Populaarsuselt teine on Michal (RE), keda toetab 15 protsenti ja kolmas Mihhail Kõlvart (KE), keda toetab 13 protsenti vastanutest.