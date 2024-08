Eesti 200 juhatusse kandideerib 21 inimest

«Määratud tähtajaks laekus 30 avaldust, mille esitajad kinnitas erakonna juhatus üldkogule juhtorganite kandidaatideks. Kõikidele positsioonidele on mitu tugevat kandidaati, sealhulgas juhatuse 8 liikme positsioonile on 21 kandideerijat. See näitab eelkõige erakonna aktiivsete liikmete usku Eesti 200 missiooni – tuua muutust Eesti poliitikasse nii üleriigilisel kui ka kohalikul tasandil – ja valmisolekut sellesse isiklikult panustada,» ütles Eesti 200 peasekretär Igor Taro pressiteate vahendusel.