Opositsiooni kriitika: Narva volikogu liikmest koolijuht sai arusaamatu preemia

Narva linnapea Jaan Toots (KE) andis kultuurivaldkonnas 600 euro suuruse preemia Narva linnavolikogu liikmele Irina Janovitšile, kes on Narva Pähklimäe kooli direktor. Preemia selgituseks öeldi, et see anti Janovitšile uue kooli planeerimise koosolekutel osalemise eest.