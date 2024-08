Mitmed Eesti 200 käilakujud taanduvad erakonna juhatusest

«Järgmised suured väljakutsed seisnevad kohalike omavalitsuste valimistes ja see on see koht, kuhu kogu meeskond peab oma tähelepanu panema, lisaks valitsuses kokkulepitud programmile ellu viimisele,» rääkis juhatusse mittekandideeriv Tsahkna. «Minu töö on siin fokuseeruda välis- ja julgeolekupoliitikale – selle aasta lõpp tuleb väga keeruline vaadates kõiki teemasid, mis toimub Euroopas ja Ameerika Ühendriikides – see nõuab ajaressurssi rohkem kui seni. Teine on see, et valitsuses peame minu kogemuse ja kompetentsiga päris rasked otsused ellu viima.»