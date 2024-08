Erakondade reitingud: liidrina jätkav Isamaa on viimastel nädalatel veidi toetust kaotanud

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase viie nädalaga langenud 2,6 protsendipunkti võrra. Sotsiaaldemokraatide tõus on viimaste tulemuste põhjal peatunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 13,8 protsendiga ja Keskerakond 12,3 protsendiga ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, keda toetab kolm protsenti. EKRE toetus on viimase viie nädalaga tõusnud kahe protsendipunkti võrra.

«Toetustabeli tipus jätkab Isamaa, kelle nelja nädala keskmine reiting on hetkel 28,4 protsenti. Võrreldes mõne nädala taguse ajaga on see paari protsendipunkti võrra langenud, mis peegeldab Euroopa Parlamendi valimiste võidust saadud toetuslisa taandumist. Viimased nädalased tulemused on Isamaal olnud aga stabiilsed, seega vähemalt hetkenumbrid ei anna alust oletada, et siit on kujunemas suurem trend,» rääkis Mölder.