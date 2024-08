ANALÜÜS Eesti 200 surmaorus: kas Terras või Kallas tirib nad sealt välja?

Tema oponent haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sellise käsitlusega ei nõustu: kohalike omavalitsuste valimised (sügisel 2025) on küll olulised, aga n-ö elu ja surma küsimus on siiski järgmised, 2027. aasta kevadised riigikogu valimised. «Oluline näitaja, millega minu tööd mõõta, on see, kas erakond hakkab jälle kasvama. Kas uusi liikmeid tuleb juurde.»