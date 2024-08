Äriregistri järgi on eurosaadik Jaak Madison täna liitunud Keskerakonnaga.

Kõlvart rõhutas, et Jaak Madisoni liitumine toob erakonda uut jõudu ja energiat, mis aitab ellu viia Keskerakonna eesmärke nii Eestis kui ka Euroopa tasandil. «Jaak Madison on poliitik, kes seisab kindlalt rahvuslike väärtuste eest ja on pühendunud Eesti huvide kaitsmisele Euroopas. Olen veendunud, et Reformierakonna juhitud valitsuste liiga pehme lähenemine Brüsseli direktiividesse on kohati olnud Eestile kahjulik. Jaak Madisoniga üheskoos saame senisest veelgi tõhusamalt seista Eesti huvide eest ja kujundada realistlikku poliitikat, mis arvestab meie rahvuslikke eripärasid ning vajadusi,» märkis Kõlvart.

Madison väljendas oma rahulolu koostöö üle. «Mul on suur au liituda Keskerakonnaga, millel on selge visioon Eesti suveräänsuse kaitsmiseks Euroopa Liidus ja kindel plaan Eesti majanduse päästmiseks,» ütles Euroopa Parlamendi saadik. «Soovin kinnitada Keskerakonna ja enda valijatele, et koos oleme valmis seisma veelgi jõulisemalt Eesti rahva ning riigi huvide eest. Üheskoos suudame paremini kaitsta Eesti inimesi ja olla tõhus vastukaal liigsele bürokraatiale ja põhjendamatutele regulatsioonidele, mis pärsivad meie majanduse arengut.»

Kõlvart lausus, et globaalse ebastabiilsuse ning geopoliitiliste väljakutsete taustal on eriti oluline, et Eesti häält kuuldaks selgelt ja jõuliselt.

Euroopa Liidu tasandil on Keskerakond hetkel ALDE (Liberaalide ja demokraatide allianss) liige, mis omakorda kuulub Renew Europe fraktsiooni. Seal töötab eurosaadik Jana Toom. Vastne Keskerakonna liige Jaak Madison kuulub fraktsiooni ECR (Euroopa konservatiivid ja reformistid). Kõlvarti sõnul tegi täna hommikul kogunenud Keskerakonna juhatus volikogule ettepaneku kaaluda fraktsioonilist kuuluvust Euroopa Parlamendis, valides fraktsiooni, mis peegeldab kõige paremini Keskerakonna tsentristlikku maailmavaadet ja Eesti rahvuslikke huve.

Kõlvart lisas, et Keskerakond seisab kindlalt selle eest, et kuigi keskkonnaküsimused on tähtsad, ei tohi rohepööre takistada Euroopa ja Eesti majanduse arengut. «Oleme mures, et Euroopa ülereguleeritud majanduspoliitika süvendab vahet USA ja Aasia riikidega. Jaak Madisoni liitumine Keskerakonnaga toob Keskerakonna hääle Euroopa Parlamendis esile veelgi jõulisemalt ja kindlamalt. Olen kindel, et Jana Toom ja Jaak Madison moodustavad tugeva ja tulemusliku meeskonna,» rääkis Kõlvart.