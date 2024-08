«Poliitikas on lipsude värvil eriline tähendus, kuid meie Jaaguga ei ole selles täna kokku leppinud,» naljatles Kõlvart selle üle, et neil mõlemal oli sarnase triibulise mustriga lips.

«Jah, poliitikud tõepoolest muudavad seisukohti ja siis otsustavad, et üks erakond on parem kui teine. Tavaliselt see uudis plahvatab ja siis saame teada, kuhu on ta suunatud – kas koht nõukogus, valitsuses või mingi soe koht riigikogu komisjonides,» rääkis Kõlvart. «Peamiseks poliitiliseks retoorikaks on sel juhul endise erakonna ja erakonna liikmete kritiseerimine,» lisas ta.